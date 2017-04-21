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    Чехия при председательстве в СЕ займется проблемами Украины и Турции

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    Как сообщил глава МИД Чехии Любомир Заоралек, Прага будет заниматься территориальными проблемами, многие из которых существуют около государства и носят серьезный характер.
    Флаг Чехии
    flickr.com/Adam Jones

    КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина, Александр Куранов. В ходе председательства в Комитете министров Совета Европы (май-ноябрь 2017 года) Прага рассмотрит вопросы, которые связаны с ситуацией в Украине и Турции, сообщил глава МИД республики Лубомир Заоралек после переговоров с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом.

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    "Мы будем заниматься территориальными проблемами, многие из которых существуют около нас и носят серьезный характер в таких странах, как Украина, как Турция и в ряде иных", — сказал Заоралек. Чехия хочет также помогать людям, вынужденным покинуть свою родину, особенно мигрантам-детям, добавил министр.

    "Мы живем в такое время, когда ситуация с правами человека носит очень непростой характер", — подчеркнул Заоралек.

    В свою очередь, Ягланд заявил, что Совет Европы в настоящее время особенно внимательно следит за актуальным развитием событий в Турции, где в воскресенье избиратели большинством голосов одобрили значительные изменения в конституции страны, которые ведут к отклонению государственной системы от секулярной демократии.

    Кроме того, по словам Ягланда, ситуация с правами человека в условиях нынешней ситуации в Европе подвергается ряду сложнейших вызовов.

    Ранее постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет в счете в Международном суде ООН, который частично удовлетворил требование ввести временные меры по иску к России.

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