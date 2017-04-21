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    В Крыму заявили, что Киев не вправе препятствовать Ялтинскому форуму

    (обновлено: )10220
    Дмитрий Полонский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. К требованиям Украины по незаконности проведения Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) никто не будет прислушиваться, заявил российский вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

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    Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму форума, назвав это грубым нарушением государственного суверенитета и международного права. Власти призвали прекратить проведение каких-либо мероприятия в Крыму без их согласования.

    "Вести с ними какой-то диалог, прислушиваться и, главное, как-то серьезно реагировать на то, что они говорят – это, прежде всего, дискредитировать самих себя. Мы будем делать ровно то, что мы наметили. Мы будем проводить Ялтинский международный экономический форум и дальше будем предпринимать все шаги и реализовывать планы по дальнейшей интеграции Республики Крым и города Севастополя в Российскую Федерацию", — сказал журналистам Полонский, сообщает корреспондент РИА Новости.

    Третий Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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