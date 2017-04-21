Стало известно, у какого министра самая большая зарплата

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову в марте начислили самую большую зарплату среди членов правительства — 62 тысячи гривен (2,3 тысячи долларов), а самую маленькую – министру аграрной политики и продовольствия Тарасу Кутовому в размере 10,3 тысячи гривен (около 385 долларов), сообщается в пятницу на сайте телеканала "112 Украина".

УНИАН Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов

По информации телеканала, из начисленных Жданову 62 тысяч ему выплатили 49,9 тысячи гривен (1860 долларов), остальное ушло на уплату налогов.

Премьер Владимир Гройсман в марте заработал почти вдвое меньше Жданова, ему начислили 36,1 тысячи гривен (1350 долларов), а после уплаты налогов он получил 29,1 тысячи гривен (1090 долларов).

Второе по размеру жалование в правительстве в марте было начислено главе Минфина Александру Данилюку — 54,1 тысячи гривен (около 2021 доллара), из них выплатили за вычетом налогов 43,5 тысячи гривен (около 1620 долларов). Глава МИД Украины Павел Климкин получил 42,4 тысячи гривен (1580 долларов), глава оборонного ведомства Степан Полторак — 45,8 тысячи гривен (1710 долларов).

Меньше всех в марте заработали министр по оккупированным территориям Вадим Черныш – 36,1 тысячи гривен (1350 долларов), и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун – 29 тысяч гривен (1080 долларов) и министр по информационной политике Юрий Стець – 16 тысяч гривен (600 долларов).

Повышение социальных стандартов произошло 1 января: минимальный прожиточный минимум увеличен до 1544 гривен (57 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое — до 3200 гривен (118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.

Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1624 гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — до 1700 гривен (около 62 долларов).