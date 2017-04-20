Порошенко и всех нардепов вызвали в суд по делу Шокина

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и народные депутаты вызваны на рассмотрение иска экс-генпрокурора Виктора Шокина о признании его увольнения незаконным и восстановлении в должности.

В конце марта стало известно, что Шокин пытается через суд восстановиться в должности, соответствующий иск он подал в Высший административный суд. Шокин заявил, его уволили с нарушением процедуры. В частности, во время решения в парламенте вопроса о его отставке депутаты якобы голосовали друг за друга.

Рассмотрение его иска о восстановлении в должности, в котором в качестве ответчиков указаны Порошенко и Верховная Рада, запланировано в Высшем админсуде Украины на четверг, 15.00.

"Высший административный суд вызвал бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и президента Петра Порошенко, Верховную Раду Украины для участия в судебном заседании по рассмотрению дела по иску Виктора Шокина к президенту Украины о признании незаконным и отмене решения, восстановление на административной должности", — цитирует "Громадьске" повестку о вызове в суд.

Верховная Рада 29 марта 2016 года дала согласие на увольнение президентом Шокина с должности генерального прокурора. Президент Украины Петр Порошенко 3 апреля 2016 года подписал указ об увольнении Шокина с должности генерального прокурора.