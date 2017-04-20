Найем рассказал об интимном видео с его участием

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат из БПП Мустафа Найем заявил, что украинские спецслужбы тайно записали интимное видео с ним в его же квартире. Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон".

"Нет компромата, который касался бы моей политической или финансовой истории, или того, что касается коррупции. Точно знаю, что есть съемки в моей квартире – это было во времена Януковича. Я знаю, что съемки были после его ухода. Я знаю, что это съемки интимного характера. Меня об этом предупреждали, более того, об этом писал в интернете в комментариях конкретный журналист (если надо будет, я это опубликую). Думаю, такое видео есть", – рассказал Найем.

Нардеп говорит, что данное видео может быть "у людей близких к СБУ", а также к депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому.