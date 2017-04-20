наверх
20.04.201712:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    Найем рассказал об интимном видео с его участием

    70
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат из БПП Мустафа Найем заявил, что украинские спецслужбы тайно записали интимное видео с ним в его же квартире. Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон".

    "Нет компромата, который касался бы моей политической или финансовой истории, или того, что касается коррупции. Точно знаю, что есть съемки в моей квартире – это было во времена Януковича. Я знаю, что съемки были после его ухода. Я знаю, что это съемки интимного характера. Меня об этом предупреждали, более того, об этом писал в интернете в комментариях конкретный журналист (если надо будет, я это опубликую). Думаю, такое видео есть", – рассказал Найем.

    Нардеп говорит, что данное видео может быть "у людей близких к СБУ", а также к депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Непогода. Архивное фото
      Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
      Поиск сухогруза. Архивное фото
      Крушение сухогруза в Черном море
      Главная сцена Евровидения-2017
      Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
      Геращенко: механизма заставить Россию выполнять решение суда ООН нет. Видео
      Украина против России: суд в Гааге