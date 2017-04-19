Порошенко пригласил Терезу Мэй в Украину

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй пригласил ее посетить страну с визитом в удобное время, сообщила в среду его пресс-служба.

Порошенко 18-19 апреля находится с официальным визитом в Великобритании.

"Президент пригласил премьер-министра Великобритании посетить Украину в удобное для нее время", — сообщила пресс-служба по итогам встречи Порошенко с Мэй в Лондоне.

В ходе встречи Порошенко поблагодарил Британию за твердую и неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отмечается в сообщении.

Он также выразил благодарность за эффективное сотрудничество с британскими инструкторами, которые тренировали украинских военных.