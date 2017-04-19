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    Политика

    Порошенко пригласил Терезу Мэй в Украину

    (обновлено: )18
    Президент Петр Порошенко во время встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй поблагодарил Британию за твердую и неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй пригласил ее посетить страну с визитом в удобное время, сообщила в среду его пресс-служба.

    Официальный визит Президента Украины в Великобританию
    facebook.com/petroporoshenko
    Порошенко прилетел в Лондон: встреча с представителями бизнеса

    Порошенко 18-19 апреля находится с официальным визитом в Великобритании.

    "Президент пригласил премьер-министра Великобритании посетить Украину в удобное для нее время", — сообщила пресс-служба по итогам встречи Порошенко с Мэй в Лондоне.

    В ходе встречи Порошенко поблагодарил Британию за твердую и неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отмечается в сообщении.

    Он также выразил благодарность за эффективное сотрудничество с британскими инструкторами, которые тренировали украинских военных.

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