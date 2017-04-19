Порошенко отреагировал на решение суда ООН по иску Киева к РФ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал многообещающим промежуточное решение суда ООН по иску Киева к РФ и выразил надежду на успешное продолжение его рассмотрения в дальнейшем, сообщает телеканал "112.Украина".

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке".

"Думаю, что это сегодня многообещающее решение в Гааге, когда по обоим судебным искам была признана юрисдикция. Мы уверены в том, что мы сегодня на правильном пути, и мы надеемся на успешное рассмотрение данных дел", — сказал Порошенко журналистам в среду в Лондоне.

Сообщается, что решение озвучил председатель судебной инстанции судья Ронни Абрахам в ходе открытого слушания во Дворце мира в Гааге — официальной резиденции суда.

Напомним, Киев утверждает, что Москва нарушила две международные конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает. Украина на период разбирательства потребовала от Международного суда ввести временные меры против РФ. Согласно существующей процедуре, они вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение.

Среди предлагаемых Киевом временных мер значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины".

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Кроме того, Киев предложил побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове". Украинская сторона призывает РФ "прекратить политическое и культурное давление против украинцев в Крыму, в том числе отменить ограничения на обучение на украинском языке".