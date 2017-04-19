"Рука народа": мэра Полтавы схватили за горло во время заседания в горсовете

Скриншот с видео

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Депутаты и митингующие требовали от мэра Полтавы Александра Мамая созыва внеочередной сессии: это закончилось дракой, пишет Kolo.News.

Согласно данным, в Полтаве прошло заседание исполнительного комитета, которое мэр проводил вместе с секретарем горсовета Оксаной Деркач и секретарем горсовета Михаилом Шевченко. После заседания участники "Штаба сопротивления", выступающие против нелегальной застройки в городе, требовали от мера созвать внеочередную сессию. На видео зафиксировано, как Александр Мамай заявил, что внеочередной сессии не будет. "Сессия будет созвана в июне, 26. Устраивает?", — сказал Мамай.

Видео столкновения можно посмотреть по данной ссылке.

poltava.to Потасовка с участием мэра Полтавы Александра Мамая

Когда присутствующие начали выражать возмущение, мэр, как сообщает издание "Полтавщина" встал со своего места, чтобы выйти из зала. Проход ему закрыли с требованием дать время для выступления депутата. Мэр продолжил попытки выйти и присутствующие вспомнили о требовании провести внеочередную сессию. Началась толкотня, во время которой член ВО "Свобода" Вадим Патык схватил Александра Мамая за шею. Далее мэру удалось протолкнуться на выход из зала. Во время этого его пытались задержать и кричали требования о созыве сессии.

По словам одного из лидеров Штаба сопротивления Юлиана Матвийчука, мера заблокировали в его кабинете, но ему удалось вырваться из горсовета под защитой полиции и телохранителей. Где он сейчас находится – неизвестно, говорят активисты.

Напомним, протесты против застройки газетной арки в центре Полтавы переросли в массовые акции против городской власти. Не обошлось и без провокаций. В дом матери одного депутата горсовета, представителя "Свободы" Юлиана Матвийчука бросили зажигательную смесь. В результате нападения никто не пострадал.