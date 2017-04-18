Названы главные прогульщики Рады

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Восемь депутатов Верховной Рады пропустили все пленарные заседания парламента в апреле, сообщает движение "Чесно".

Всего в течение месяца Рада заседала восемь дней, провела 12 заседаний и 449 голосований. Депутаты разошлись на каникулы до 16 мая.

В число прогульщиков вошли:

1. Петр Сабашук ("Блок Петра Порошенко") — запорожский бизнесмен-мажоритарщик, заместитель председателя строительного комитета;

2. Семен Семенченко ("Самопомич") — активный участник блокады оккупированных территорий;

3. Вячеслав Богуслаев ("Воля народа") — самый богатый народный депутат в 2016 году;

4. Александр Онищенко ("Воля народа") — нардеп, который скрывается в Лондоне от уголовного преследования о хищении имущества "Укргаздобычи";

5. Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок") — фигурант антикоррупционных расследований;

6. Андрей Белецкий (внефракционный) — не посетил ни одного заседания за 2016 год;

7. Дмитрий Ярош (внефракционный) — отсутствовал без уважительных причин на 80% заседаний за всю каденцию;

8. Сергей Клюев (внефракционный) — Интерпол объявил его в международный розыск.

Чесно Нардепы-прогульщики в Раде в апреле

Среди фракций хуже всех сессионные заседания посещали депутаты группы "Воля народа", "Возрождение" и "Оппозиционного блока", лучше всего — депутаты ВО "Батькивщина", "Радикальной партии" и "Народного фронта".

Ранее "Чесно" выяснило, кто самый богатый народный депутат. Им оказался член парламентского объединения "Воля народа", президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.