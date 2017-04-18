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    Политика

    Названы главные прогульщики Рады

    (обновлено: )120
    По данным движения "Чесно", в число народных депутатов, которые пропустили все заседания ВР в апреле, вошли Сабашук, Семенченко, Богуслаев, Онищенко, Бакулин, Белецкий, Ярош и Клюев.
    Пустая Верховная рада во время заседания
    УНИАН

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Восемь депутатов Верховной Рады пропустили все пленарные заседания парламента в апреле, сообщает движение "Чесно".

    Всего в течение месяца Рада заседала восемь дней, провела 12 заседаний и 449 голосований. Депутаты разошлись на каникулы до 16 мая.

    В число прогульщиков вошли:

    Погребинский: депутатам Рады не хватит голосов на отставку Гройсмана. Видео
    РИА Новости Украина
    Погребинский: депутатам Рады не хватит голосов для отставки Гройсмана

    1. Петр Сабашук ("Блок Петра Порошенко") — запорожский бизнесмен-мажоритарщик, заместитель председателя строительного комитета;

    2. Семен Семенченко ("Самопомич") — активный участник блокады оккупированных территорий;

    3. Вячеслав Богуслаев ("Воля народа") — самый богатый народный депутат в 2016 году;

    4. Александр Онищенко ("Воля народа") — нардеп, который скрывается в Лондоне от уголовного преследования о хищении имущества "Укргаздобычи";

    5. Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок") — фигурант антикоррупционных расследований;

    6. Андрей Белецкий (внефракционный) — не посетил ни одного заседания за 2016 год;

    7. Дмитрий Ярош (внефракционный) — отсутствовал без уважительных причин на 80% заседаний за всю каденцию;

    8. Сергей Клюев (внефракционный) — Интерпол объявил его в международный розыск.

    Чесно
    Нардепы-прогульщики в Раде в апреле

    Среди фракций хуже всех сессионные заседания посещали депутаты группы "Воля народа", "Возрождение" и "Оппозиционного блока", лучше всего — депутаты ВО "Батькивщина", "Радикальной партии" и "Народного фронта".

    Ранее "Чесно" выяснило, кто самый богатый народный депутат. Им оказался член парламентского объединения "Воля народа", президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

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