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    Политика

    Рада рассмотрит законопроект об отмене звания прапорщика в ВСУ

    (обновлено: )5501
    Принятие закона №6372, зарегистрированного в Раде, позволит реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров зарегистрировал для рассмотрения в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих". Проект закона №6372 зарегистрирован в Раде 13 апреля.

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    "Принятие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих" позволит реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, повысить роль сержантского (старшинского) состава Вооруженных сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

    Законопроектом предлагается этот ряд заменить на следующий: солдат; старший солдат; сержант; старший сержант; главный сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.

    Офицерские звания после принятия законопроекта останутся прежними.

    Также предлагается изменить и корабельные звания: мичмана заменить штаб-старшиной, старшего мичмана — мастер-старшиной и ввести новые звания — старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о создании единого государственного реестра военнообязанных. В Украине до этого времени данные о военнообязанных хранились в военкоматах на бумажных носителях.

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