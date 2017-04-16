Рада рассмотрит законопроект об отмене звания прапорщика в ВСУ

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров зарегистрировал для рассмотрения в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих". Проект закона №6372 зарегистрирован в Раде 13 апреля.

"Принятие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих" позволит реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, повысить роль сержантского (старшинского) состава Вооруженных сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

Законопроектом предлагается этот ряд заменить на следующий: солдат; старший солдат; сержант; старший сержант; главный сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.

Офицерские звания после принятия законопроекта останутся прежними.

Также предлагается изменить и корабельные звания: мичмана заменить штаб-старшиной, старшего мичмана — мастер-старшиной и ввести новые звания — старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о создании единого государственного реестра военнообязанных. В Украине до этого времени данные о военнообязанных хранились в военкоматах на бумажных носителях.