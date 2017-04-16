Павловский: к маю Украину ждут акции протеста провокационного характера

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Протестов стало меньше. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика органов местного самоуправления. Письменный опрос представителей местной власти из всех областных центров показал, что "митинговая" активность в прошлом году снизилась. Так, сообщается, что в 2015 году в местные советы поступило 10,609 тыс обращений о намерении провести мирные собрания, а вот уже в 2016 году — 9,587 тыс.

Чем можно объяснить сокращение количества митингов, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

"Весной протестные настроения несколько приглушаются, поскольку общество живет в ожидании, и фактор огородов никто не отменял… Все эксперты и политтехнологи единогласно скажут, что ближе к маю протестные настроения будут появляться. Так, следует ожидать акции протеста даже провокационного характера, например, ближе к 9 мая, возможно, даже к 1 мая. Есть точная информация о том, что готовятся различные левые организации, социал-демократического толка, поэтому можно будет прогнозировать протесты, но еще раз повторяю, что если говорить о весне, то весной всегда такая активность спадает, и летом тоже", — отметил Павловский.

Ранее сообщалось, что в Запорожье около 300 человек с факелами прошли по центру города маршем. Участники акции таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.