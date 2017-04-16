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    Павловский: к маю Украину ждут акции протеста провокационного характера

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    К майским праздникам стоит ожидать провокаций, поскольку о намерении провести свои акции заявили организации левого толка. Об этом в эфире ГС заявил аналитик Ярослав Павловский.
    Директор института информационного общества Ярослав Павловский. Архивное фото
    Голос Столицы

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Протестов стало меньше. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика органов местного самоуправления. Письменный опрос представителей местной власти из всех областных центров показал, что "митинговая" активность в прошлом году снизилась. Так, сообщается, что в 2015 году в местные советы поступило 10,609 тыс обращений о намерении провести мирные собрания, а вот уже в 2016 году — 9,587 тыс.

    Акция Азова у Сбербанка в Мелитополе
    Канал РИА Мелитополь на youtube
    Акция протеста "Азова" под "Сбербанком" в Мелитополе

    Чем можно объяснить сокращение количества митингов, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

    "Весной протестные настроения несколько приглушаются, поскольку общество живет в ожидании, и фактор огородов никто не отменял… Все эксперты и политтехнологи единогласно скажут, что ближе к маю протестные настроения будут появляться. Так, следует ожидать акции протеста даже провокационного характера, например, ближе к 9 мая, возможно, даже к 1 мая. Есть точная информация о том, что готовятся различные левые организации, социал-демократического толка, поэтому можно будет прогнозировать протесты, но еще раз повторяю, что если говорить о весне, то весной всегда такая активность спадает, и летом тоже", — отметил Павловский.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье около 300 человек с факелами прошли по центру города маршем. Участники акции таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.

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