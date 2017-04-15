В Запорожье националисты провели факельное шествие

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу в Запорожье около 300 человек с факелами прошли по центру города маршем. Участники акции таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.

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Большинство участников акции под названием "Марш отважных" представляли "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Правый сектор".

По словам участников факельного шествия, их акция посвящена 99-той годовщине Крымского похода полковника УНР Петра Болбочана, в ходе которой, в апреле 1918 года войска Украинской народной республики освободили Запорожье от большевиков.

"Не зря Петра Балбочана называли "железным полковником" — он командовал Запорожским корпусом в составе армии УНР. 14 апреля 1918 года это подразделение украинской армии под его командованием освободило Левобережье Украины, Запорожье, Мелитополь", — рассказал один из организаторов акции Максим Зайченко.

Во время шествия по центральному проспекту Запорожья активисты скандировали различные лозунги и призывали земляков помнить славную историю своей страны.

Колонну участников акции сопровождали сотрудники полиции.

Ранее во Львове состоялась факельное шествие "Помни героев" в честь генерала УПА Романа Шухевича. От памятника Тарасу Шевченко участники с факелами в руках прошли к памятнику Жертвам коммунистических преступлений на улице Степана Бандеры.