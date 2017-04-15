наверх
16.04.201701:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Запорожье националисты провели факельное шествие

    (обновлено: )30902
    По словам участников факельного шествия, акция посвящена 99-той годовщине Крымского похода полковника УНР Петра Болбочана, в ходе которой, в апреле 1918 года войска Украинской народной республики освободили Запорожье от большевиков.
    Марш отважных в Запорожье
    скриншот с видео

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу в Запорожье около 300 человек с факелами прошли по центру города маршем. Участники акции таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.

    Факельное шествие Национального корпуса в честь Романа Шухевича во Львове. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Факельное шествие "Национального корпуса" в честь Романа Шухевича во Львове

    Смотрите также: Факельное шествие во Львове в честь Шухевича

    Большинство участников акции под названием "Марш отважных" представляли "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Правый сектор".

    По словам участников факельного шествия, их акция посвящена 99-той годовщине Крымского похода полковника УНР Петра Болбочана, в ходе которой, в апреле 1918 года войска Украинской народной республики освободили Запорожье от большевиков.

    "Не зря Петра Балбочана называли "железным полковником" — он командовал Запорожским корпусом в составе армии УНР. 14 апреля 1918 года это подразделение украинской армии под его командованием освободило Левобережье Украины, Запорожье, Мелитополь", — рассказал один из организаторов акции Максим Зайченко.

    Во время шествия по центральному проспекту Запорожья активисты скандировали различные лозунги и призывали земляков помнить славную историю своей страны.

    Колонну участников акции сопровождали сотрудники полиции.

    Ранее во Львове состоялась факельное шествие "Помни героев" в честь генерала УПА Романа Шухевича. От памятника Тарасу Шевченко участники с факелами в руках прошли к памятнику Жертвам коммунистических преступлений на улице Степана Бандеры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Военный парад как демонстрация силы КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана