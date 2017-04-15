Апакан: минские соглашения - единственное решение ради будущего украинцев

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Стороны конфликта на востоке Украины должны немедленно прекратить огонь, подчеркнул глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан в своем заявлении, размещенном миссией ОБСЕ в Facebook.

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"Многие люди празднуют Пасху, которая напоминает нам о том, что это время для возрождения и надежды. Чтобы эта надежда не была беспочвенной, стороны должны выполнить Минские соглашения: прекратить огонь, отвести вооружение, развести силы и формирования и провести разминирование", — подчеркнул Апакан.

"Очевидно то, что после трех лет насилия соблюдение режима прекращения огня, согласованного в Минске в сентябре 2014 года, — это единственное жизнеспособное решение ради будущего граждан Украины", — отметил он.

Апакан призвал стороны проникнуться духом Пасхи и придать первостепенное значение вопросам защиты гражданского населения.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.