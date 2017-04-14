ОБСЕ: ситуация в Донбассе похожа на болото, в котором погрязли сотни тысяч

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг назвал конфликт в Донбассе болотом, в котором застряло огромное количество жителей региона. Такое заявление он сделал на брифинге в Украинском кризисном медиа центре.

"Все, что мы видим, это затруднительная ситуация, которую я бы описал болотом, в котором погрязли сотни тысяч невинных людей", — сказал Хуг.

По его словам, несмотря на все усилия миссии, ситуация на востоке Украины остается неизменной.

"Ситуация будет оставаться такой, пока люди при власти будут хотеть, чтобы все так и оставалось", — подчеркнул первый заместитель главы СММ ОБСЕ.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.