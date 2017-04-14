Рада разошлась на каникулы до 16 мая

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко закрыла заседание парламента, напомнив, что следующее состоится 16 мая.

По словам Геращенко, на следующей неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а 24-28 апреля – с избирателями.

3-12 мая также запланирована работа в комитетах, комиссиях и фракциях, сообщает УНИАН. Следующее пленарное заседание начнется 16 мая в 10.00.

В сессионном зале в пятницу зарегистрировались 339 народных депутатов, но визуально их было примерно в два раза меньше.

После проведения Часа вопросов к правительству, когда началось зачитывание депутатских запросов, в сессионном зале вообще осталось около 50 депутатов.

Накануне, Верховная Рада Украины отклонила проект закона "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения" (№5259). Депутаты не поддержали законопроект в целом (за него проголосовали 209 народных депутатов из 297, зарегистрированных в сессионном зале) и дважды не смогли вернуться к голосованию за него.