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    Захарченко не планирует "поход на Киев": только если киевляне позовут

    Тема:

    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (101)

    (обновлено: )75632
    Александр Захарченко заявил, что "ДНР может оказать помощь жителям остальных регионов Украины в наведении порядка, но только, если сами люди об этом попросят".
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Пресс-служба А. Захарченко | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. В ДНР не планируют "освободительного похода на Киев", заявил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

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    "Освободительного похода на Киев мы предпринимать не будем. Не будем по собственной инициативе. Только если нас позовут киевляне и остальные граждане Украины", — сказал Захарченко, сообщает корреспондент РИА Новости.

    Он отметил, что ДНР может оказать помощь жителям остальных регионов Украины в наведении порядка, но только, если сами люди об этом попросят.

    "Инициативу в этом вопросе мы проявлять не будем, потому что заранее знаем результат – нас же и обвинят потом. Объявят захватчиками или агрессорами… Теоретически мы можем оказать помощь жителям Украины в наведении порядка; мы это, может быть, сделаем только, если нас позовут. А порядок наводить мы научились", — добавил Захарченко.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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