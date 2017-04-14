Захарченко не планирует "поход на Киев": только если киевляне позовут

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. В ДНР не планируют "освободительного похода на Киев", заявил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

"Освободительного похода на Киев мы предпринимать не будем. Не будем по собственной инициативе. Только если нас позовут киевляне и остальные граждане Украины", — сказал Захарченко, сообщает корреспондент РИА Новости.

Он отметил, что ДНР может оказать помощь жителям остальных регионов Украины в наведении порядка, но только, если сами люди об этом попросят.

"Инициативу в этом вопросе мы проявлять не будем, потому что заранее знаем результат – нас же и обвинят потом. Объявят захватчиками или агрессорами… Теоретически мы можем оказать помощь жителям Украины в наведении порядка; мы это, может быть, сделаем только, если нас позовут. А порядок наводить мы научились", — добавил Захарченко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.