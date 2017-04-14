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    Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-"регионалов" - адвокат

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    Речь идет о двух бывших депутатах от Партии регионов Владимире Олейнике и Ярославе Сухом, сообщил адвокат Александр Артемов. По его словам, решение Печерского райсуда было обжаловано.
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    Ярослав Сухой. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-депутатов Верховной Рады от Партии регионов Владимира Олейника и Ярослава Сухого по делу "диктаторских законов", сообщил УНН адвокат Сухого Александр Артемов.

    По его словам, суд дал разрешение на заочное следствие в отношении экс-нардепов еще 31 января, защита обжаловала решение в Апелляционном суде Киева, однако он не принял к рассмотрению данные жалобы.

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    "Есть правовая позиция Верховного суда по этому поводу. Вопрос в том, что запрет на обжалование в данном случае отсутствует в УПК как прямой, суд апелляционной инстанции исходит из того, что поскольку в ст. 309 не предусмотрены решения, которые могут быть обжалованы, они на этом основании отказывают в открытии производства. А Верховный суд исходит из позиции, если нет прямого запрета на обжалование, то согласно Конституции должно быть обжаловано (решение — Ред.)", — пояснил адвокат.

    При этом Артемов заявил о намерении оспаривать такое решение в Высшем спецсуде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

    Наиболее скандальные нововведения от 16 января 2014 года — поправки к закону о "О судоустройстве и статусе судей". Формально проект был призван защитить судей, но фактически его положения ужесточили законодательство в различных сферах — от проведения митингов до покупки SIM-карт для телефонов.

    По делу так называемых "диктаторских законов" сообщено о подозрении 15 лицам, среди которых экс-президент Виктор Янукович.

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