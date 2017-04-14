Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-"регионалов" - адвокат

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-депутатов Верховной Рады от Партии регионов Владимира Олейника и Ярослава Сухого по делу "диктаторских законов", сообщил УНН адвокат Сухого Александр Артемов.

По его словам, суд дал разрешение на заочное следствие в отношении экс-нардепов еще 31 января, защита обжаловала решение в Апелляционном суде Киева, однако он не принял к рассмотрению данные жалобы.

"Есть правовая позиция Верховного суда по этому поводу. Вопрос в том, что запрет на обжалование в данном случае отсутствует в УПК как прямой, суд апелляционной инстанции исходит из того, что поскольку в ст. 309 не предусмотрены решения, которые могут быть обжалованы, они на этом основании отказывают в открытии производства. А Верховный суд исходит из позиции, если нет прямого запрета на обжалование, то согласно Конституции должно быть обжаловано (решение — Ред.)", — пояснил адвокат.

При этом Артемов заявил о намерении оспаривать такое решение в Высшем спецсуде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Наиболее скандальные нововведения от 16 января 2014 года — поправки к закону о "О судоустройстве и статусе судей". Формально проект был призван защитить судей, но фактически его положения ужесточили законодательство в различных сферах — от проведения митингов до покупки SIM-карт для телефонов.

По делу так называемых "диктаторских законов" сообщено о подозрении 15 лицам, среди которых экс-президент Виктор Янукович.