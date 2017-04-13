Минобороны: задержанный в России гражданин не имеет отношения к разведке

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Минобороны Украины заявляет, что задержанный в Самаре гражданин не имеет отношения к разведывательным органам.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники УФСБ по региону задержали в Самаре украинского шпиона, планируется его депортация из России. По данным источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР Минобороны Украины визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике, Ростовской и Самарской областях.

"Главное управление разведки Украины опровергает причастность этого лица, как и других задержанных в РФ якобы "украинских шпионов", к разведывательным органам оборонного ведомства Украины", — цитирует слова официального представителя Минобороны по вопросам военной операции Александра Мотузяника агентство УНИАН.