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    Политика

    Минобороны: задержанный в России гражданин не имеет отношения к разведке

    Тема:

    "Крымские диверсанты" и задержание военных РФ (57)

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    Согласно заявлению Минобороны Украины, Главное управление разведки Украины опровергает причастность к разведывательным органам лица, задержанного в Самаре, "как и других задержанных в РФ якобы украинских шпионов".
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Минобороны Украины заявляет, что задержанный в Самаре гражданин не имеет отношения к разведывательным органам.

    Допрос задержанных в Севастополе украинских диверсантов. Видео
    РИА Новости
    Допрос "украинских диверсантов", задержанных в Крыму

    Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники УФСБ по региону задержали в Самаре украинского шпиона, планируется его депортация из России. По данным источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР Минобороны Украины визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике, Ростовской и Самарской областях.

    "Главное управление разведки Украины опровергает причастность этого лица, как и других задержанных в РФ якобы "украинских шпионов", к разведывательным органам оборонного ведомства Украины", — цитирует слова официального представителя Минобороны по вопросам военной операции Александра Мотузяника агентство УНИАН.

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