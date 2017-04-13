"Впервые на арене". Нардеп от БПП жонглировал писанками в Раде

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Иван Спорыш ("Блок Петра Порошенко") жонглировал писанками в ходе заседания парламента в четверг.

Фотографию депутата разместил Богдан Бортаков на странице в Facebook.

"Смертельный номер! Впервые на арене", — гласит подпись под снимком.

Депутатов, среди которых был сын президента Алексей Порошенко (крайний слева на фото), насмешил поступок нардепа.

Курьезные случаи часто происходит в Раде. В феврале внефракционный народный депутат Борислав Береза принес на заседание Верховной Рады мягкую игрушку Homunculus Loxodontus — гибрида насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж Ждун. До "часа вопросов" Береза заявил, что у Ждуна есть вопросы к членам Кабмина. По словам нардепа, его коллеги по парламенту позитивно отнеслись к появлению Ждуна в зале Рады, они с ним фотографировались. Депутат также на некоторое время поставил фигуру Ждуна на трибуну парламента.