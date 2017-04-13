наверх
13.04.201717:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Впервые на арене". Нардеп от БПП жонглировал писанками в Раде

    (обновлено: )138
    Депутатом-жонглером оказался Иван Спорыш. Своими действиями он насмешил коллег по парламенту, среди которых был и сын главы государства Алексей Порошенко.
    Жонглирование писанками в Раде
    Богдан Бортаков/Facebook

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Иван Спорыш ("Блок Петра Порошенко") жонглировал писанками в ходе заседания парламента в четверг.

    Фотографию депутата разместил Богдан Бортаков на странице в Facebook.

    Нечему радоваться. Украина в лидерах...по коррупции
    РИА Новости Украина
    Нечему радоваться. Украина в лидерах...по коррупции

    "Смертельный номер! Впервые на арене", — гласит подпись под снимком.

    Депутатов, среди которых был сын президента Алексей Порошенко (крайний слева на фото), насмешил поступок нардепа.

    Курьезные случаи часто происходит в Раде. В феврале внефракционный народный депутат Борислав Береза принес на заседание Верховной Рады мягкую игрушку Homunculus Loxodontus — гибрида насекомого и слона, которая получила популярность в социальных сетях как ожидающий персонаж Ждун. До "часа вопросов" Береза заявил, что у Ждуна есть вопросы к членам Кабмина. По словам нардепа, его коллеги по парламенту позитивно отнеслись к появлению Ждуна в зале Рады, они с ним фотографировались. Депутат также на некоторое время поставил фигуру Ждуна на трибуну парламента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Юлия Тимошенко о Владимире Гройсмане. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Президент Сирии Башар Асад
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США