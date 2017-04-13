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    Политика

    Назван самый богатый депутат Рады

    (обновлено: )5810
    Суммарный размер денежных активов Вячеслава Богуслаева на конец 2016 года превысил 825 миллионов гривен. Он является членом парламентского объединения "Воля народа".
    Почетный президент АО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Член парламентского объединения "Воля народа", президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев является самым богатым депутатом Верховной Рады, сообщает общественное движение "Чесно".

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    "Суммарный размер его денежных активов по курсу 31 декабря 2016 составляет 825 399 645 грн", — сказано в сообщении.

    Только за минувший год Богуслаев получил более 0,5 миллиарда гривен дохода, о чем указал в своей электронной декларации (см. документ).

    По денежным активам нардеп-мажоритарщик из Запорожской области опередил в этом году прошлогоднего рекордсмена Игоря Котвицкого, а также Виталия Хомутынника и братьев Дубневичей. При этом Вадим Новинский, Константин Жеваго, и Александр Герега по денежным активами не попали даже в первую десятку.

    По состоянию на конец 2015 года у Богуслаева было 328 587 акций "Мотор Сичи", а 2016-го — только 21 598 акции. 

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