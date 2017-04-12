Сыроид выключила депутату микрофон за попытку задать вопрос на русском

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид выключила микрофон депутату "Оппозиционного блока" Александру Долженкову за то, что он на заседании парламента попытался задать вопрос на русском языке.

В Раде депутаты уже не первый раз срывают выступления тех парламентариев, которые пытаются выступить с заявлениями на русском языке. Спикер парламента Андрей Парубий неоднократно призвал парламентариев выступать исключительно на государственном языке — украинском. Он добавил, что при необходимости может организовать депутатам перевод. В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако выступающий может выступать на "другом языке".

В среду в Раду был приглашен для отчета глава Нацкомисии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины Дмитрий Вовк. Депутат от "Оппозиционного блока" начал задавать ему вопрос на русском языке, после чего вице-спикер попросила выключить ему микрофон.

"Выступайте на государственном языке, и не будет проблем. Это украинский парламент, если вам не нравится, вы можете выступать на русском языке в другом парламенте", — сказала Сыроид.

После этого Долженков отметил, что, согласно закону, депутаты могут выступать на любом языке, а государственный язык должен использовать председательствующий на заседании Рады.

"Вы сейчас закрываете рот оппозиции. Гражданам Украины не будет легче от того, на каком языке будет задаваться вопрос, и какие решения будут приниматься. Потому что сейчас проводится геноцид населения", — добавил депутат.

Партия "Оппозиционный блок", чьи депутаты чаще других выступают на русском, считает, что требование Парубия создает угрозу раскола страны, и призывает Генпрокуратуру дать оценку этим заявлениям.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.