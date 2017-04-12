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    Политика

    Кучма прибыл в Минск на переговоры по Донбассу

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (72)

    (обновлено: )10801
    О том, что представитель Киева в контактной группе по Донбассу, прилетел в столицу Белоруссии, заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер. По ее словам, он прибыл в аэропорт Минска.
    Леонид Кучма на переговорах в Минске
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Леонид Кучма прибыл в Минск на переговоры, сообщила РИА Новости в среду его пресс-секретарь Дарка Олифер.

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    В среду в Минске запланированы заседания контактной группы по Украине и ее тематических подгрупп. Как предполагается, центральной темой встречи станет вопрос перемирия, к соблюдению которого контактная группа призвала две недели назад, но которое так и не установилось в зоне конфликта.

    "Кучма прибыл в аэропорт города Минска", — сказала Олифер.

    На прошлом заседании участники переговоров в Минске согласовали прекращение огня с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками и выразили надежду на то, что прекращение огня будет носить бессрочный характер. Однако и после этого стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах, провокациях и нежелании выполнять минские договоренности.

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