Нардеп: Супрун на заседании фракции БПП не ответила на вопросы о медреформе

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время выступления на заседании парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" не смогла ответить на вопросы по поводу проведения в стране медицинской реформы, заявил нардеп от пропрезидентскойй фракции Борислав Розенблат.

"Когда была встреча с и.о министра здравоохранения Ульяной Супрун, после представления ее реформы, мы просто задали ей несколько вопросов, на которые мы не получили ответ. Когда я общался с господином Гройсманом, то сказал, что считаю, что он должен сказать, сделать немедленно рабочую группу, дискуссионный клуб, который действительно позволит эту реформу внедрить в жизнь", — заявил Розенблат в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что задал Супрун четыре вопроса, в частности, о том, "что 49 статья Конституции не выполняется, люди имеют право на бесплатную медицинскую услугу". "Также вопросы относительно недофинансирования, государственный бюджет предусматривает 72 млрд консолидированного бюджета на использование в медицинской сфере, это недостаточно средств, "ведущая страна", английская система, которую она внедрила, это 8-9% ВВП страны", — рассказал нардеп.

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По словам Розенблата, безуспешные попытки внести кандидатуру главы Минздрава длятся уже полгода. "На сегодняшний день мы хотим, чтобы господин Гройсман внес эту кандидатуру, потому что невозможно работать без такого профильного министра", — добавил он.

Ранее Ульяна Супрун заявляла о давлении на нее со стороны противников реформ в медицине.