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    Украина приветствует позицию G7 по полному выполнению "Минска"

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    Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, "Большая Семерка" также признала прогресс страны в процессе осуществления реформ.
    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    CURTO DE LA TORRE / AFP

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Украина приветствует подтверждение со стороны "Большой семерки" (G7) позиции по полному выполнению минских соглашений, сообщает во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

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    "Мы также приветствуем подтверждение со стороны "Большой семерки" преданности полному выполнению минских договоренностей и признание того, что Россия должна выполнять собственные обязательства: прекратить огонь, вывести войска с территории Украины и вернуть Украине контроль над государственной границей", — говорится в заявлении МИД.

    Согласно заявлению, Украина также приветствует подтверждение со стороны "Большой семерки" позиции относительно осуждения "попытки незаконной аннексии Россией Крыма и города Севастополя".

    МИД Украины отмечает, что "Большая Семерка" признала прогресс страны в процессе осуществления реформ.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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