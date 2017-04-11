Украина приветствует позицию G7 по полному выполнению "Минска"

CURTO DE LA TORRE / AFP

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Украина приветствует подтверждение со стороны "Большой семерки" (G7) позиции по полному выполнению минских соглашений, сообщает во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Мы также приветствуем подтверждение со стороны "Большой семерки" преданности полному выполнению минских договоренностей и признание того, что Россия должна выполнять собственные обязательства: прекратить огонь, вывести войска с территории Украины и вернуть Украине контроль над государственной границей", — говорится в заявлении МИД.

Согласно заявлению, Украина также приветствует подтверждение со стороны "Большой семерки" позиции относительно осуждения "попытки незаконной аннексии Россией Крыма и города Севастополя".

МИД Украины отмечает, что "Большая Семерка" признала прогресс страны в процессе осуществления реформ.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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