Венгрия намерена договориться с Украиной о двойном гражданстве - глава МИД

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто надеется заключить соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров в Украине, передает агентство УНИАН со ссылкой на венгерского министра.

По словам Сийярто, "двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом".

"Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать лишь за то, что человек находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, которая не является членом Европейского союза", — заявил Сийярто на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Как отметил министр, для Венгрии неприемлемо, если "какой-либо венгр будет наказан за то, что имеет как венгерское гражданство, так и в то же время имеет гражданство Украины".

"Мы надеемся, что сможем заключить двустороннее соглашение, которое не будет причинять вред венграм, которые живут в Украине", — приводит агентство слова главы МИД Венгрии.

В украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств. Вместе с тем юридически в Украине возможно наличие только одного гражданства.

В конце марта СМИ сообщали, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах конгресса Европейской народной партии на Мальте обсудили вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм.

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Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что выживание венгерских общин за границей зависит от их способности достичь прогресса в получении автономии в составе страны, где они постоянно проживают. МИД Украины заявил, что удивлен заявлением Шемьена и вызвал посла Венгрии. По данным переписи 2001 года, в Украине насчитывалось 156,6 тысячи этнических венгров, в основном они проживают в Закарпатской области, граничащей с Венгрией.