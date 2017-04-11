В БПП предлагают создать министерство по вопросам ветеранов

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Министерство по вопросам ветеранов предложили создать во время заседания парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", которое состоялось накануне вечером, 10 апреля.

Как сообщили источники "Украинской правды" в во фракции, соответствующий вопрос поднял народный депутат Александр Третьяков, возглавляющий Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.

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"Он мотивировал, что есть 700 тысяч ветеранов — и АТО, и афганцев, но ими никто не занимается", — отметил один из нардепов.

В то же время, как сообщается, против создания нового министерства выступил премьер Владимир Гройсман, который также присутствовав на заседании.

"Гройсман сказал, что не стоит плодить новые министерства", — рассказывают члены фракции.

По словам депутатов, Третьякова поддержала депутат Ольга Богомолец.