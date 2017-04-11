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    Политика

    В БПП предлагают создать министерство по вопросам ветеранов

    (обновлено: )17
    Против создания нового министерства выступил премьер Владимир Гройсман, который присутствовав на заседании фракции "Блок Петра Порошенко" во понедельник.
    Заседании фракции Блок Петра Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Министерство по вопросам ветеранов предложили создать во время заседания парламентской фракции "Блок Петра Порошенко", которое состоялось накануне вечером, 10 апреля.

    Ветераны АТО силой прорвались на заседание Киевсовета. Видео
    ВО "Свобода" Киев/Facebook
    Ветераны АТО силой прорвались на заседание Киевсовета

    Как сообщили источники "Украинской правды" в во фракции, соответствующий вопрос поднял народный депутат Александр Третьяков, возглавляющий Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.

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    "Он мотивировал, что есть 700 тысяч ветеранов — и АТО, и афганцев, но ими никто не занимается", — отметил один из нардепов.

    В то же время, как сообщается, против создания нового министерства выступил премьер Владимир Гройсман, который также присутствовав на заседании.

    "Гройсман сказал, что не стоит плодить новые министерства", — рассказывают члены фракции.

    По словам депутатов, Третьякова поддержала депутат Ольга Богомолец.

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