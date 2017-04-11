Аривидерчи, мрази - Филатов обратился к депутатам Днепровского горсовета

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что включил в повестку сессии городского совета вопрос о переизбрании секретаря горсовета и председателя бюджетной комиссии. Об этом в свойственной ему эксцентричной манере Филатов сообщил на странице в Facebook.

"Публично и во всеуслышание уведомляю вас, что по инициативе партии "Самопомич" включаю в повестку дня очередной сессии горсовета вопрос о переизбрании секретаря горсовета и председателя бюджетной комиссии.

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12 апреля, в среду, вы можете даже крутиться на пупе в надежде перераспределить в свою пользу пару "хлебных" должностей.

При этом, предупреждаю, что если вы провалите вопросы бюджета, земли и городского хозяйства, то я быстро закрою вашу лавочку", — написал Филатов.

Он также подчеркнул, что ему никто и нечего не помешает вынести данные вопросы на рассмотрение депутатского корпуса. "Даже, если вы приведёте под мэрию полтысячи идитов по 300 гривен и будете жить в телевизоре, то вам это не поможет. У меня есть право вето, 50-ти процентный рейтинг и три с половиной года впереди. "Где толстый сохнет, там тощий сдохнет". Аривидерчи, мрази", — добавил мэр.

Секретарем Днепровского городского совета является Вячеслав Мишалов, избранный по от политиечкой партии "Объединение "Самопомич". Бюджетную комиссию горсовета возглавляет Андрей Хмельников. На прошлой неделе Мишалов и Хмельников были исключены из фракции "Самопомич".

Напомним, 3 февраля при исполкоме партии "Объединение «"Самопомич" была создана рабочая группа, которая занялась проверкой информации, которая неоднократно поступала в центральный аппарат партии относительно злоупотребления должностными полномочиями секретарем Днепровского горсовета и председателем бюджетной комиссии.