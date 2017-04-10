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    Луценко об отставке Гонтаревой: посмотрим, что скажет президент

    (обновлено: )30601
    Как сообщила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко, Порошенко рассмотрит заявление Гонтаревой, в этот период она будет исполнять обязанности главы Нацбанка, других изменений не предусматривается.
    Замглавы фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление об отставке главы Национального банка Валерии Гонтаревой и даст оценку ее работе, до этого она будет исполнять обязанности главы ведомства, сообщила представитель главы государства в Верховной Раде, жена генпрокурора Ирина Луценко.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Отставка Гонтаревой. Эксперт: почему только сейчас?

    Гонтарева ранее в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. К настоящему времени президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующего предложения. Первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолий ранее заявил, что станет исполняющим обязанности главы регулятора после отставки Гонтаревой, но сам предложений занять этот пост не получал.

    "Президент Украины рассмотрит ее заявление, в этот период она будет исполнять обязанности главы Нацбанка, других изменений не предусматривается. Посмотрим, что скажет президент. Мы услышим оценку президента о ее работе, и он определиться с заявлением Гонтаревой", — сказала Луценко на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".

    По ее словам, пока о других кандидатурах на пост главы НБУ не известно, так как сначала президент должен поговорить с Гонтаревой, заслушать ее доводы и принять решение.

    Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. С требованием отставки Гонтаревой также выступала и оппозиционная фракция "Батькивщина".

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