наверх
10.04.201715:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко в понедельник встретится с депутатами своей фракции

    (обновлено: )58
    Артур Герасимов не уточнил, какие вопросы будут рассматриваться в ходе встречи. По информации народного депутата, на этой неделе в Раде не будет заслушан отчета правительства.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенков понедельник проведет встречу с депутатами пропрезидентской фракции в Верховной Раде, сообщил народный избранник БПП Артур Герасимов.

    Также в заседании примет участие и глава Кабмина Владимир Гройсман.

    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Украинское фото
    Мавр сделал свое дело. Отставка Гонтаревой, мнения экспертов

    У действующего правительства в пятницу истекает "иммунитет" и появляется возможность в Раде инициировать его отставку. Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Первый вице-премьер Степан Кубив сообщил, что Кабмин подал на рассмотрение Рады отчет о работе за год. Ранее Гройсман опроверг возможность отставки правительства в ближайшее время.

    "На сегодня запланировано заседание фракции "Блок Петра Порошенко" при участие президента Украины и при участии премьер-министра Украины", — сказал Герасимов на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

    При этом он не уточнил, какие вопросы будут рассматриваться в ходе встречи. По информации Герасимова, на этой неделе в Раде не будет заслушан отчета правительства.

    В понедельник глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. На сегодняшний день Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Очередь за оформлением паспортов в Одессе
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"