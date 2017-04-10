Порошенко в понедельник встретится с депутатами своей фракции

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенков понедельник проведет встречу с депутатами пропрезидентской фракции в Верховной Раде, сообщил народный избранник БПП Артур Герасимов.

Также в заседании примет участие и глава Кабмина Владимир Гройсман.

У действующего правительства в пятницу истекает "иммунитет" и появляется возможность в Раде инициировать его отставку. Согласно законодательству, правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы. Первый вице-премьер Степан Кубив сообщил, что Кабмин подал на рассмотрение Рады отчет о работе за год. Ранее Гройсман опроверг возможность отставки правительства в ближайшее время.

"На сегодня запланировано заседание фракции "Блок Петра Порошенко" при участие президента Украины и при участии премьер-министра Украины", — сказал Герасимов на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

При этом он не уточнил, какие вопросы будут рассматриваться в ходе встречи. По информации Герасимова, на этой неделе в Раде не будет заслушан отчета правительства.

В понедельник глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. На сегодняшний день Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.