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    Кабмин подал на рассмотрение Рады отчет о работе за год - Кубив

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    Как сообщил глава Минэкономики Степан Кубив, Кабмин готов к дискуссиям, проходят широкие встречи как в стенах правительства, так и в парламентских комитетах, где обсуждаются приоритеты на год.
    Степан Кубив
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Правительство подало на рассмотрение Верховной Рады отчет о выполнении своей годовой программы, готово к его обсуждению, сообщил в понедельник первый вице-премьер, глава Минэкономики Степан Кубив.

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    Парламент после избрания Владимира Гройсмана главой Кабмина одобрил программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до 14 апреля 2017 года действует "иммунитет": до этого времени у Рады нет никакой юридической возможности инициировать его отставку. Правительство должно отчитаться перед парламентом о выполнении программы своей работы.

    "Правительство по регламенту подало отчет о годе своей работы. Мы абсолютно готовы к дискуссиям, проходят широкие встречи как в стенах правительства, так и в парламентских комитетах, где обсуждаются вопросы дискуссионные и приоритетные на этот год", — сказал Кубив в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

    Ранее Гройсман опроверг возможность отставки Кабмина в ближайшее время.

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