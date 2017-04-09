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    Тарута заявил о создании новой партии

    (обновлено: )58604
    Как заявил народный депутат Украины Сергей Тарута, партия будет построена на идеологических принципах консерватизма - это республиканская партия с главной ценностью - человек.
    Сергей Тарута
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины (внефракционный), экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявил о создании новой политической партии. Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

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    Точное название он не сообщил, но сказал, что это по своей идеологии будет консервативной и республиканской партией.

    "Мы создали новую политическую партию. Она будет построена на идеологических принципах консерватизма — это республиканская партия с главной ценностью — человек", — заявил он.

    По мнению политика, именно эта идеология больше всего подходит для Украины, и особенно актуальна в данный период времени.

    "Республиканская идеология базируется на повышенной обороноспособности, на увеличении расходов на защиту, позволяет носить оружие, что немаловажно сейчас", — заявил он. 

    Ранее внефракционный депутат Верховной рады Сергей Тарута предложил свой план мирного урегулирования конфликта в Донбассе под названием "Три основы".

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