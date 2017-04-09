Тарута заявил о создании новой партии

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины (внефракционный), экс-глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявил о создании новой политической партии. Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

Читайте также: Безвиз как зрада

Точное название он не сообщил, но сказал, что это по своей идеологии будет консервативной и республиканской партией.

"Мы создали новую политическую партию. Она будет построена на идеологических принципах консерватизма — это республиканская партия с главной ценностью — человек", — заявил он.

По мнению политика, именно эта идеология больше всего подходит для Украины, и особенно актуальна в данный период времени.

"Республиканская идеология базируется на повышенной обороноспособности, на увеличении расходов на защиту, позволяет носить оружие, что немаловажно сейчас", — заявил он.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Сергей Тарута предложил свой план мирного урегулирования конфликта в Донбассе под названием "Три основы".