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    Политика

    Отвод сил в Станице Луганской возможен только после 9 апреля - СЦКК

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    Согласно сообщению представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации, разведение сил в районе Станицы Луганской в Донбассе возможно только при условии соблюдения полного прекращения огня в течение семи дней.
    Ситуация в Станице Луганской
    Татьяна Погукай/Facebook

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе возможно только после 9 апреля при условии соблюдения перемирия в течение семи дней, говорится в заявлении представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в четверг.

    Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля.

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    "Украинская сторона СЦКК последний раз фиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований с применением стрелкового оружия на данном участке 2 апреля 2017 года. Таким образом, разведение сил и средств на участке местности №1 "Станица Луганская" можно осуществить только после 9 апреля при условии выполнения условий, указанных в рамочном соглашении, подписанном 21 сентября 2016 года в Минске", — приводит текст заявления пресс-служба Минобороны Украины.

    Согласно сообщению, разведение сил возможно только при условии соблюдения полного прекращения огня в течение семи дней.

    На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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