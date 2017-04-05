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    Депутаты "Радикальной партии" продолжают блокировать трибуну Рады

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (508)

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    Депутаты от "Радикальной партии" стоят возле трибуны, блокируя подходы к ней, однако спикер парламента Андрей Парубий ведет заседание. Депутаты требуют отмены абонентской платы за газ.
    Члены фракции Радикальной партии во главе с председателем фракции Олегом Ляшко блокируют трибуну парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Фракция "Радикальной партии" в парламенте в среду продолжают блокировать трибуну Верховной Рады, передает корреспондент РИА Новости.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Во вторник фракция "Радикальной партии" потребовала отчета главы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка о введении абонентской платы за пользование газосетями. Ранее лидер партии Олег Ляшко потребовал во вторник вызвать в Раду Вовка для отчета о ценообразовании тарифов на услуги ЖКХ, решения об абонентской плате, а также "коррупции в энергетической сфере". Он заявил, что если требования "радикалов" не будут выполнены, фракция заблокирует трибуну Рады.

    Депутаты от "Радикальной партии" стоят возле трибуны, блокируя подходы к ней, однако спикер парламента Андрей Парубий ведет заседание.

    Как сообщается на сайте телеканала "112 Украина", "Радикальная партия" требует отмены абонентской платы за газ.

    Ранее НКРЭКУ ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являются платой за подключение к системе газоснабжения и будут оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. Премьер Украины Владимир Гройсман ранее потребовал пересмотра решения о введении абонентской платы за газ. Президент Петр Порошенко также заявил, что это решение должно быть приостановлено. Во вторник НКРЭКУ пообещала на заседании 10 апреля рассмотреть вопрос о приостановке действия решения о введении абонентской платы за газ.

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