Гройсман: законопроект о рынке земли разрешит покупку только украинцам

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Законопроект о рынке земли предполагает, что ее куплю-продажу смогут осуществлять лишь физлица с украинским гражданством, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Закон по мораторию находится сегодня в парламенте, но мы уже продолжили наше сотрудничество в рамках этого транша (МВФ — Ред.)", — заявил Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомним, что мораторий на продажу земли можно снять только тогда, когда будет понятна позиция по защите прав владельцев земли. "Мораторий можно снять только тогда, когда будет понятна позиция по защите собственников земли. Тема земли является чрезвычайно чувствительной для украинских граждан. То, что мы сегодня взаимодействуем с МВФ, это только с той целью, чтобы создать современные качественные условия оборота земель", — сказал премьер.

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"Речь идет о том, что мы можем создать модель рынка земель, которая будет позволять только физическим лицам-украинцам между собой продавать землю, которая им принадлежит. И на этом вопросе поставить точку. Никаких угроз не будет. Я не поддержу земельную реформу, которая может быть использована или крупными агрохолдингами, или, условно, иностранцами, которые могли бы приехать в Украину и скупать землю", — заявил Гройсман.

Глава правительства также добавил: "Насколько я знаю настроения в парламенте, такой формат, между владельцами земель и то в ограниченном количестве, – это абсолютно может быть, чтобы создать прочный качественный фермерский класс".

Напомним, закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель в Украине до 1 января 2018 года был обнародован в ноябре 2016 года.

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Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 14 лет. Он был установлен до 1 января 2017 года. Вместе с тем в обществе существует опасение, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

В то же время меморандумом МВФ предполагается принятие Украиной закона, регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года — после окончания моратория — запуск продажи сельхозземель. Принятие до конца мая требуемого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонда о намерениях украинского руководства.