Кабмин утвердил план развития Украины до 2020 года

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года. Документ был утвержден на заседании правительства в понедельник, информирует УНИАН.

План базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год, обеспечении эффективного государственного управления, развитии человеческого капитала, верховенстве права, а также развитии оборонного сектора.

"Мы должны построить сильную конкурентоспособную экономику, устойчивый рост 4-5% ВВП в год, мы должны перейти от сырьевой экономики дальше. Мы весь прошлый год анализировали, как можем перейти на производство продукции с высокой добавленной стоимостью… Дальше — эффективная государственная служба, развитие человеческого капитала", — сказал на заседании премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, план направлен на преодоление бедности и обеспечение верховенства права с качественной судебной и антикоррупционной составляющими.

"Еще один важный приоритет — это безопасность и оборона, как внешняя, так и внутренняя", — отметил премьер.

При этом план предусматривает, что достижение устойчивого экономического роста будет обеспечено созданием качественного бизнес-климата, привлечением инвестиций, дерегуляцией, приватизацией, земельной и энергетической реформами, а также модернизацией инфраструктуры.

Эффективное госуправление правительство планирует реализовать за счет внедрения современных ИТ-технологий, а также имплементации нового закона о госслужбе и реформы управления госфинансами.

Согласно плану, развитие человеческого капитала Кабмин намерен обеспечить за счет реформы охраны здоровья, пенсионной реформы и реформы образования.

В отношении обеспечения верховенства права правительство будет поддерживать работу антикоррупционных органов, способствовать защите прав собственности и проведению судебной реформы.

При этом в секторе обороны Кабмин намерен развивать Национальную гвардию, привести органы Министерства внутренних дел к европейским стандартам, освободить оккупированные территории и реинтегрировать их в составе Украины.