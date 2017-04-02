Москаль: Закарпатье никогда не станет частью Венгрии

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль уверен, что Закарпатье никогда не станет частью Венгрии. Об этом он рассказал на телеканале "112 Украина".

"Никогда, никогда. Да ну! Это сказки, басни. Вы знаете, есть очень много журналистов, которым надо какие-то сенсации. "Москаль уже испек хлеб". В тот год мы взяли первое место по внутреннему туризму. 36% всех, кто отдыхал в Украине, отдыхали у нас. Перегнали Львовскую и знаменитую Ивано-Франковскую области. И вот я покупаю вышитый рушник, и журналистка одна мне говорит: "Это вы чтобы мадьяр встречать купили?". Ну, знаете, такого не будет. Во-первых, они являются членами Евросоюза, они члены НАТО. Во-вторых, там умеренное руководство. Какие они там имеют отношения с Путиным — это чисто экономические. Закарпатской области любая помощь — ночью позвоните все будет из Венгрии", — рассказал Москаль.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в связи с призывом вице-премьера страны Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах.