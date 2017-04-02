наверх
02.04.201722:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    Москаль: Закарпатье никогда не станет частью Венгрии

    (обновлено: )17303
    Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль прокомментировал недавние заявления вице-премьера Венгрии Жолта Шемьена.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль уверен, что Закарпатье никогда не станет частью Венгрии. Об этом он рассказал на телеканале "112 Украина".

    Строительство дома в Закарпатской области. Архивное фото
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Почему жители Закарпатья массово скупают недвижимость в Венгрии?

    "Никогда, никогда. Да ну! Это сказки, басни. Вы знаете, есть очень много журналистов, которым надо какие-то сенсации. "Москаль уже испек хлеб".  В тот год мы взяли первое место по внутреннему туризму. 36% всех, кто отдыхал в Украине, отдыхали у нас. Перегнали Львовскую и знаменитую Ивано-Франковскую области. И вот я покупаю вышитый рушник, и журналистка одна мне говорит: "Это вы чтобы мадьяр встречать купили?". Ну, знаете, такого не будет. Во-первых, они являются членами Евросоюза, они члены НАТО. Во-вторых, там умеренное руководство. Какие они там имеют отношения с Путиным —  это чисто экономические. Закарпатской области любая помощь — ночью позвоните все будет из Венгрии", — рассказал Москаль.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в связи с призывом вице-премьера страны Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Авдеевка после обстрела "Градов"
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Антон Геращенко
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации