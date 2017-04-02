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    Парубий задекларировал 537 тыс грн доходов, две квартиры и дом во Львове

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    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (387)

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    Зарплата спикера парламента в 2016 году составила 188,423 тысячи гривен. Еще 338,231 тысячи гривен Парубий получил в виде компенсации от государства расходов, связанных с выполнением им депутатских полномочий и в виде возмещения стоимости аренды жилья.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подал декларацию о доходах за 2016 год, в которой указал 537,469 тысячи гривен дохода, свидетельствуют данные единого госреестра Украины деклараций о доходах чиновников.

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    В частности, зарплата спикера парламента в 2016 году составила 188,423 тысячи гривен. Еще 338,231 тысячи гривен Парубий получил в виде компенсации от государства расходов, связанных с выполнением им депутатских полномочий и в виде возмещения стоимости аренды жилья для народного депутата, которое ему положено по закону, но которым он не пользуется.

    Также Парубий получил 10,815 тысячи гривен в виде страховых выплат.

    Кроме этого, жена спикера Верховной Рады в прошлом году заработала 17,888 тысячи гривен.

    При этом Парубий задекларировал недвижимое имущество, записанное на его жену: квартиру во Львове площадью 21 квадратный метр квадратный, жилой дом во Львовской области на 32 метра квадратных и земельный участок на 11 соток во Львовской области. Кроме этого в пользовании семьи есть еще одна квартира во Львове площадью 142,6 метра.

    Также Парубий владеет автомобилем Suzuki SX4 2013 года выпуска, а его супруга автомобилем Peugeot 508 2014 года выпуска. Согласно декларации, банковских вкладов у семьи нет.

    Ранее пресс-служба регулятора со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц сообщила, что глава НБУ Валерия Гонтарева в 2016 году задекларировала совокупный доход в размере 57 миллионов гривен

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