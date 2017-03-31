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    Политика

    Порошенко везет "замечательную весть" с Мальты: у ЕНП есть план для Украины

    (обновлено: )40007
    Глава государства поблагодарил западных партнеров за одобрение "очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "Плана Маршалла для Украины".
    Петр Порошенко на первой пленарной сессии Конгресса Европейской народной партии на Мальте
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Европа разработает долгосрочный план поддержки Украины, заявил президент Петр Порошенко.

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    По словам главы государства, он ждет от европейских партнеров реализации этого "плана Маршалла".

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    "Замечательная весть из Мальты по результатам моего визита для участия в конгрессе Европейской народной партии. Спасибо семье ЕНП за одобрение по инициативе наших литовских партнеров очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого "Плана Маршалла для Украины", — написал Порошенко в пятницу в Facebook.

    Он отметил, что теперь ожидает дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания плана.

    "Буду готов обсудить этот вопрос во время следующих контактов с лидерами институтов и государств-членов ЕС", — добавил Порошенко, не уточнив деталей плана.

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    Ранее уже сообщалось, что Германия разрабатывает стратегию для стабилизации ситуации в Украине, которая будет включать меры по восстановлению экономики и улучшению управления, так называемый "план Маршалла". 

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