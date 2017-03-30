Немецкий политик предложил отправить посла Украины из Германии в Африку

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава фракции левых парламента города Квакенбрюк Андреас Маурер призвал президента Украины отозвать из Германии посла Андрея Мельника и подыскать ему работу в Африке.

В настоящее время делегация из Германии находится с визитом в Крыму, несмотря на призывы внешнеполитического ведомства их страны воздержаться от поездок на полуостров и угрозы властей Украины применить санкции за несанкционированное посещение крымского региона.

Маурер подчеркнул, что посол Украины в Германии Андрей Мельник уже направил ноту протеста в МИД ФРГ в связи с незаконным визитом в Крым немецкой делегации. Кроме того, Маурер подчеркнул, что украинский посол пригрозил ему судом в Киеве и 8 годами тюрьмы за третий визит в Крым совместно с делегациями.

"Может быть, мне и запретили лететь в Украину, но никто не запрещал лететь в Россию. Мы находимся в России… На месте (президента Украины Петра) Порошенко я бы этого человека отослал в Африку послом, но не в Германию. Человек, который живет в Германии и так себя ведет, это просто провокация и потеря контроля", — заявил Маурер на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Маурер считает, что украинский посол своими заявлениями помогает прорывать информационную блокаду вокруг Крыма, так как все больше немцев интересуются крымским регионом. При этом политик подчеркнул, что МИД Германии уже обозначил свою позицию, согласно которой не приветствует визит делегации в Крым, однако это не нарушает национальное законодательство. "Год назад нас бы осудили, пригрозили. С моей точки зрения, это уже изменения", — подчеркнул он.