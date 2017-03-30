наверх
30.03.201712:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Несколько человек превращают Украину в банкомат - посол ЕС

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (287)

    (обновлено: )46504
    Несмотря на то, что разные государства Евросоюза имеют разные позиции относительно сотрудничества с Москвой, Хьюг Мингарелли назвал приоритетом консолидацию для продления санкций против России.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава представительства Европейского Союза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что несколько человек превращают Украину в банкомат. Об этом он заявил во время общения со студентами Львовского национального университета им. Франко, сообщает местный портал "Твоє місто".

    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Соцсети: почему безвиз все ближе, а Европа - дальше

    "Несколько человек превращают вашу фантастическую страну в банкомат. В большой степени это благодаря коррупции. Поэтому мы посвящаем много нашего времени, энергии и ресурсов, делясь нашим опытом преодоления коррупции с вашей властью", — сказал Мингарелли.

    Дипломат подчеркнул, что Украина имеет значительные природные и человеческие ресурсы, что дает все возможности быстро стать современным открытым обществом, основанным на эффективной социальной рыночной экономике.

    "Но у вас есть несколько преград: прежде всего, сложный сосед на востоке. Как следствие — у вас война, которая имеет огромное негативное влияние на общество и экономику. Поэтому первоочередная цель ЕС — помочь вам защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность вашей страны", — отметил посол.

    Несмотря на то, что разные государства Евросоюза имеют разные позиции относительно сотрудничества с Москвой, Мингарелли назвал приоритетом консолидацию для продления санкций против России.

    Ранее Мингарелли заявил, что Украина может получить безвизовый режим с Евросоюзом в конце июня, если не будет дополнительных трудностей.

    Напомним, 9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин
    Уход российских банков из Украины