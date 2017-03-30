Несколько человек превращают Украину в банкомат - посол ЕС

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Глава представительства Европейского Союза в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что несколько человек превращают Украину в банкомат. Об этом он заявил во время общения со студентами Львовского национального университета им. Франко, сообщает местный портал "Твоє місто".

"Несколько человек превращают вашу фантастическую страну в банкомат. В большой степени это благодаря коррупции. Поэтому мы посвящаем много нашего времени, энергии и ресурсов, делясь нашим опытом преодоления коррупции с вашей властью", — сказал Мингарелли.

Дипломат подчеркнул, что Украина имеет значительные природные и человеческие ресурсы, что дает все возможности быстро стать современным открытым обществом, основанным на эффективной социальной рыночной экономике.

"Но у вас есть несколько преград: прежде всего, сложный сосед на востоке. Как следствие — у вас война, которая имеет огромное негативное влияние на общество и экономику. Поэтому первоочередная цель ЕС — помочь вам защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность вашей страны", — отметил посол.

Несмотря на то, что разные государства Евросоюза имеют разные позиции относительно сотрудничества с Москвой, Мингарелли назвал приоритетом консолидацию для продления санкций против России.

Ранее Мингарелли заявил, что Украина может получить безвизовый режим с Евросоюзом в конце июня, если не будет дополнительных трудностей.

Напомним, 9 марта Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.