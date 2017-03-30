Президент ПАСЕ после визита в РФ избегает украинских нардепов - Геращенко

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт избегает встреч с украинскими парламентариями после визита в Сирию и Россию, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, она с коллегами встретила Аграмунта в кулуарах саммита Европейской народной партии.

"Спросили, как его визит в Сирию и Санкт-Петербург, был ли визит удачным. И напомнили, что мы от делегации прислали письмо с рядом вопросов, в том числе и по организационным и финансовым нюансам и деталям относительно визита в Сирию на российском военном самолете (к письму присоединились делегации Польши, Дании, Литвы). Помощник президента ПАСЕ пытался прийти на помощь своему руководителю, мол, его ждут на брифинге. Педро Аграмунт сказал, что нам обязательно надо общаться и говорить – и пошел…. очень быстро ушел. На брифинг", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее Аграмунт заявил, что Украина остается камнем преткновения в отношениях РФ и ПАСЕ и выразил надежду, что к началу 2018 года РФ вернется в ассамблею.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к России приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация России покинула ПАСЕ до конца 2015 года.

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В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году Россия также не направила необходимые документы.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.