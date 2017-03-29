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    Порошенко обсудил с президентом Кипра сохранение санкций против России

    Тема:

    Украина-РФ: новый виток санкций (490)

    (обновлено: )5310
    В сообщении пресс-службы украинского президента говорится, что "стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении РФ как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей".
    Встреча Петра Порошенко с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в ходе своего визита на Мальту вопрос сохранения санкций в отношении России, сообщает пресс-служба главы государства.

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    "Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Никос Анастасиадис подтвердил неизменность позиции относительно санкционного режима ЕС против России", — говорится в сообщении.

    Также президент Кипра пригласил Порошенко посетить Кипр с визитом.

    В середине марта Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. Санкции продлеваются на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года.

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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