Порошенко обсудил с президентом Кипра сохранение санкций против России

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом в ходе своего визита на Мальту вопрос сохранения санкций в отношении России, сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Никос Анастасиадис подтвердил неизменность позиции относительно санкционного режима ЕС против России", — говорится в сообщении.

Также президент Кипра пригласил Порошенко посетить Кипр с визитом.

В середине марта Совет ЕС продлил ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. Санкции продлеваются на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.