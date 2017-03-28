Первый заместитель Садового уволился

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Первый заместитель мэра Львова Виктор Пушкарев с 31 марта покидает занимаемую им должность, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отмечается, Пушкарев, назначенный заместителем Андрея Садового 31 декабря 2014 года, будет уволен с работы по соглашению сторон.

В сообщении горсовета причина увольнения не указана, однако в последнее время 45-летний чиновник имеет проблемы со здоровьем и несколько месяцев находился на больничном, сообщает местное издание "Zaxid.net".

После Пушкарева обязанности первого заместителя мэра будет исполнять Марта Литвинюк, которая также руководит делами исполнительного комитета.

На минувшей неделе в рамках представления под стенами Львовского городского совета на мужчину в маске с изображением мэра Львова Андрея Садового напали люди в "мусорных" костюмах, после чего его засунули в мусорный бак и закрыли.