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    Политика

    Первый заместитель Садового уволился

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (255)

    (обновлено: )8
    В сообщении горсовета причина увольнения не указана, однако в последнее время 45-летний чиновник имеет проблемы со здоровьем и несколько месяцев находился на больничном, пишут СМИ.
    Виктор Пушкарев
    "Вголос"

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Первый заместитель мэра Львова Виктор Пушкарев с 31 марта покидает занимаемую им должность, сообщает пресс-служба горсовета.

    Андрей Садовый. Архивное фото
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    Как отмечается, Пушкарев, назначенный заместителем Андрея Садового 31 декабря 2014 года, будет уволен с работы по соглашению сторон.

    В сообщении горсовета причина увольнения не указана, однако в последнее время 45-летний чиновник имеет проблемы со здоровьем и несколько месяцев находился на больничном, сообщает местное издание "Zaxid.net".

    После Пушкарева обязанности первого заместителя мэра будет исполнять Марта Литвинюк, которая также руководит делами исполнительного комитета.

    На минувшей неделе в рамках представления под стенами Львовского городского совета на мужчину в маске с изображением мэра Львова Андрея Садового напали люди в  "мусорных" костюмах, после чего его засунули в мусорный бак и закрыли.

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