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    Политика

    Украинская власть не доверяла Вороненкову - экс-депутат Госдумы РФ

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    Илья Пономарев считает, что со стороны высшего руководства Украины по отношению к Денису Вороненкову был допущен "реальный прокол", который выражался в неком недоверии к бывшему депутату ГД РФ.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова убили из-за недоверия к нему украинской власти, заявил также экс-депутат ГД РФ Илья Пономарев.

    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийство Вороненкова: смертельный воздух свободы

    Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта. Вороненкова похоронили в Киеве в субботу, 25 марта. 

    "Был реальный прокол украинских политиков, прежде всего потому что для того, чтобы кого-то охранять, нужно было дать соответствующий приказ на политическом уровне. А для того, чтоб этот приказ дать, нужно, чтоб украинские политики поверили, что этот человек искренен, что это не агент Кремля, что он действительно полезен для страны и что с ним безопасно общаться в политическом смысле", — заявил Пономарев в эфире телеканала NewsOne

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    По его словам, недоверие к Вороненкову появилось в связи со спекуляциями вокруг него, в том числе из-за быстрого получения им украинского гражданства.

    "Соответственно, большое количество высших руководителей страны решило поставить ситуацию на паузу и присматриваться — он тот за кого себя выдает или нет", — подчеркнул экс-депутат.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат href="http://rian.com.ua/russia/20170303/1021935953.html">заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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