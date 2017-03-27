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    Захарченко предложил внести Януковича в "список невъездных" в ДНР

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (510)

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    Захарченко отметил, что по-прежнему считает Януковича президентом Украины, но отметил, что в случае возвращения в страну тот должен отправиться в Киев, а не в самопровозглашенные республики.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
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    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил парламенту республики внести в список лиц, которым запрещен въезд в ДНР, бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других политиков.

    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Накажут ли Януковича? Мнение адвоката

    "Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова… давай внесем этих людей в список невъездных в Донецкую народную республику. С предателями нам делать нечего", — заявил Захарченко, обращаясь к спикеру парламента республики Денису Пушилину во время совместной пресс-конференции.

    Он также заявил, что по-прежнему считает Януковича президентом Украины, но отметил, что в случае возвращения в страну тот должен отправиться в Киев, а не в самопровозглашенные республики.

    "Янукович по факту президент, потому что он не сдавал полномочия… но он сбежал из Киева, в Киев должен вернуться", — сказал Захарченко.

    Генпрокурор в ноябре 2016 года зачитал уведомление о подозрении Януковичу по делу о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении. Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования дела против Януковича, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. Однако Печерский районный суд Киева обязал адвокатов ознакомиться с материалами дела о государственной измене до 5 марта.

    Суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

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