Климкин: с Россией можно вести переговоры только с позиции силы

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для The Guardian призвал вести диалог с Россией только с позиции силы.

По его словам, Запад не должен доверять России. На кону стоит "безопасность Европы и всего Запада". Он также обвинил Владимира Путина в том, что тот хочет построить "новую Российскую Империю" и "возродить СССР".

"Украинское правительство фундаментально другое, но мы понимаем образ мышления Кремля: с Россией, и вам об этом скажет любой дипломат, имеющий дело с Москвой, можно вести переговоры только с позиции силы и международной солидарности", — пишет глава МИД.

Климкин также считает, что Россия сейчас представляет "наибольшую угрозу для безопасности и единства Запада с 1945 года", поэтому "никаких разговоров об отмене санкций не может быть".

На вопрос о том, сколько еще Киеву нужно продлевать санкции против России, пока американский и европейский бизнес терпит от них убытки, министр ответил, что ограничительные меры — это выбор Запада и выбор Украины, которой "суждено стать по-настоящему успешной".

Ранее США ввели санкции против восьми компаний из РФ в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающемся Сирии, Ирана и КНДР.

В новом списке санкций оказались "Росборонэкспорт", объединение "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.