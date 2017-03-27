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    Политика

    Климкин: с Россией можно вести переговоры только с позиции силы

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (331)

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    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Россия сейчас представляет "наибольшую угрозу для безопасности и единства Запада с 1945 года", поэтому "никаких разговоров об отмене санкций не может быть".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для The Guardian призвал вести диалог с Россией только с позиции силы.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    "Диверсия" Климкина, или Что там с российскими танками в Донбассе

    По его словам, Запад не должен доверять России. На кону стоит "безопасность Европы и всего Запада". Он также обвинил Владимира Путина в том, что тот хочет построить "новую Российскую Империю" и "возродить СССР".

    "Украинское правительство фундаментально другое, но мы понимаем образ мышления Кремля: с Россией, и вам об этом скажет любой дипломат, имеющий дело с Москвой, можно вести переговоры только с позиции силы и международной солидарности", — пишет глава МИД.

    Климкин также считает, что Россия сейчас представляет "наибольшую угрозу для безопасности и единства Запада с 1945 года", поэтому "никаких разговоров об отмене санкций не может быть".

    На вопрос о том, сколько еще Киеву нужно продлевать санкции против России, пока американский и европейский бизнес терпит от них убытки, министр ответил, что ограничительные меры — это выбор Запада и выбор Украины, которой "суждено стать по-настоящему успешной".

    Ранее США ввели санкции против восьми компаний из РФ в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающемся Сирии, Ирана и КНДР.

    В новом списке санкций оказались "Росборонэкспорт", объединение "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.

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