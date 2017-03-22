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    Порошенко подписал и направил в Раду законопроект о Верховном суде

    (обновлено: )29
    Президент поблагодарил Совет по вопросам судебной реформы за разработку изменений в законодательство, которые обеспечивают процессуальные возможности для функционирования нового Верховного суда.
    Петр Порошенко подписывает законопроект
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в среду подписал и определил как неотложный для рассмотрения в парламенте законопроект касательно работы Верховного суда Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

    Президент Петр Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Во время заседания Совета по вопросам судебной реформы президент Петр Порошенко подписал и определил как неотложный для рассмотрения в парламенте законопроект "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", — говорится в сообщении.

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    Указывается, что президент поблагодарил Совет по вопросам судебной реформы за разработку изменений в законодательство, которые обеспечивают процессуальные возможности для функционирования нового Верховного суда.

    Сайт президента Украины
    Совет по вопросам судебной реформы

    "Обращаюсь к Верховной Раде, чтобы в ближайшее время эти изменения в законодательство рассмотрели и внесли свой вклад в ускорение работы нового Верховного Суда", — цитирует пресс-служба Порошенко.

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