Экс-нардеп раскрыл подробности присоединения Крыма к России

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины Леонид Грач считает, что ФСБ РФ начала готовить присоединение Крыма еще в 2005 году после Оранжевой революции.

В интервью "Медуза", Грач рассказал, что за подготовкой присоединения Крыма стоял Николай Патрушев, занимавший в 2005 году пост главы ФСБ.

Политик считает, что если бы ФСБ не начала "действовать" в 2005 году, то "в Крыму уже стоял бы американский флот" и добавил, что в 2008 году Патрушев "оказал помощь" крымским "активистам", которые пытались сорвать совместные учения Украины и НАТО.

Комментируя высадку в Крыму так называемых "зеленых человечков", Грач заявил, что "зеленые человечки" после высадки в Крыму взяли полуостров "по большому счету умом и на испуг".

"Это десант был. Транспортные самолеты садились, и все. Ну и силы Черноморского флота подняли. Самолетов было с десяток. (…) Дальше локализовали воинские подразделения украинской армии, морского флота "без единого выстрела. Если бы не локализовали, здесь пошла бы стрельба… А они взяли по большому счету умом и на испуг" — рассказал Грач.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.