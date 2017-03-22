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    Экс-нардеп раскрыл подробности присоединения Крыма к России

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    Бывший народный депутат Украины Леонид Грач считает, что за подготовкой присоединения Крыма к России, которая началась еще в 2005 году, стоял экс-глава ФСБ Николай Патрушев.
    Леонид Грач, председатель Верховной Рады автономной республики Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины Леонид Грач считает, что ФСБ РФ начала готовить присоединение Крыма еще в 2005 году после Оранжевой революции.

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    В интервью "Медуза", Грач рассказал, что за подготовкой присоединения Крыма стоял Николай Патрушев, занимавший в 2005 году пост главы ФСБ.

    Политик считает, что если бы ФСБ не начала "действовать" в 2005 году, то "в Крыму уже стоял бы американский флот" и добавил, что в 2008 году Патрушев "оказал помощь" крымским "активистам", которые пытались сорвать совместные учения Украины и НАТО.

    Комментируя высадку в Крыму так называемых "зеленых человечков", Грач заявил, что "зеленые человечки" после высадки в Крыму взяли полуостров "по большому счету умом и на испуг".

    "Это десант был. Транспортные самолеты садились, и все. Ну и силы Черноморского флота подняли. Самолетов было с десяток. (…) Дальше локализовали воинские подразделения украинской армии, морского флота "без единого выстрела. Если бы не локализовали, здесь пошла бы стрельба… А они взяли по большому счету умом и на испуг" — рассказал Грач.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. 

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