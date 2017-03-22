У Насирова изъяли загранпаспорта - СМИ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. У отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова изъяли два паспорта для выезда за границу и один дипломатический паспорт, сообщает ukranews.com, ссылаясь на данные источников.

Накануне сообщалось, что Насиров сам сдал в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве документы, дающие ему право на выезд из страны. Речь шла об одном загранпаспорте.

"У него (Насирова — Ред.) было принудительно изъято 2 загранпаспорта и дипломатический", — говорится в сообщении.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.