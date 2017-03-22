наверх
22.03.201711:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    У Насирова изъяли загранпаспорта - СМИ

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (212)

    (обновлено: )257
    Накануне Роман Насиров сам сдал в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве один паспорт, дающий ему право на выезд из страны. В среду у него изъяли еще два загранпаспорта.
    Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. У отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова изъяли два паспорта для выезда за границу и один дипломатический паспорт, сообщает ukranews.com, ссылаясь на данные источников.

    Адвокат Виктор Чевгуз
    Виктор Чевгуз, facebook
    Насиров на правильном пути - адвокат Чевгуз

    Накануне сообщалось, что Насиров сам сдал в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве документы, дающие ему право на выезд из страны. Речь шла об одном загранпаспорте.

    "У него (Насирова — Ред.) было принудительно изъято 2 загранпаспорта и дипломатический", — говорится в сообщении.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

    Читайте также: Блокада Донбасса, Порошенко и разрыв шаблона

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Владимир Лановой
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия