"Самопомич" не будет прекращать торговую блокаду в Донбассе - Березюк

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Несмотря на дискуссию о целесообразности торговой блокады в Донбассе парламентская фракция "Самопомич" не намерена ее прекращать, заявил Олег Березюк после встречи президента с главами парламентских фракций и групп.

Как сообщалось, президент во время встречи с руководителями фракций, которая состоялась на Банковой вечером понедельник, сказал, что нужно обменяться мнениями относительно ситуации с Международным валютным фондом и Европейской комиссией.

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"Наша позиция неизменна, мы должны удерживать полную блокаду торговли с оккупированными территориями. Премьер-министр пытался сказать, сколько это будет стоить. На что нигде нет аргумента, я хочу сказать, друзья мои, а сколько будет стоить независимость? Если бы эта торговля была бы прекращена, мы не финансировали оккупированные территории, мы бы работали над собственной энергетической независимостью, а не наоборот. У нас состоялся обмен мнениями, а дальше будем видеть", — сказал Березюк.

В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.