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    "Самопомич" не будет прекращать торговую блокаду в Донбассе - Березюк

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (187)

    (обновлено: )24215
    Лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк после встречи с президентом заявил, что его фракция настаивает на продолжении полной торговой блокады "с оккупированными территориями Донбасса".
    Олег Березюк
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Несмотря на дискуссию о целесообразности торговой блокады в Донбассе парламентская фракция "Самопомич" не намерена ее прекращать, заявил Олег Березюк после встречи президента с главами парламентских фракций и групп.

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    Как сообщалось, президент во время встречи с руководителями фракций, которая состоялась на Банковой вечером  понедельник, сказал, что нужно обменяться мнениями относительно ситуации с Международным валютным фондом и Европейской комиссией.

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    "Наша позиция неизменна, мы должны удерживать полную блокаду торговли с оккупированными территориями. Премьер-министр пытался сказать, сколько это будет стоить. На что нигде нет аргумента, я хочу сказать, друзья мои, а сколько будет стоить независимость? Если бы эта торговля была бы прекращена, мы не финансировали оккупированные территории, мы бы работали над собственной энергетической независимостью, а не наоборот. У нас состоялся обмен мнениями, а дальше будем видеть", — сказал Березюк.

    В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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